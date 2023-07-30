Украинские партизаны провели диверсию во временно оккупированном Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе партизаны провели диверсионную операцию, в результате которой были обезврежены три военных грузовика
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Так группа "Ї" Мариупольского противостояния вчера, 29 июля, обезвредила три военных грузовика и вывела из строя оборудование для изготовления "зубов дракона". Также значительные повреждения получило здание, в котором расположено военно-инженерное подразделение оккупантов.
"Не хлопком единым...", - отметил участник группы сопротивления.
- Вечером 19 июля во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар. На следующий день советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил , что это украинские подростки притащили снаряд в Украинский дом и подожгли его, поскольку захватчики пытались превратить его в Мариуполе в российский дом.
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