Украинские партизаны провели диверсию во временно оккупированном Мариуполе

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Так группа "Ї" Мариупольского противостояния вчера, 29 июля, обезвредила три военных грузовика и вывела из строя оборудование для изготовления "зубов дракона". Также значительные повреждения получило здание, в котором расположено военно-инженерное подразделение оккупантов.

"Не хлопком единым...", - отметил участник группы сопротивления.