Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Херсонщина

Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. В Херсонской области они усложняют функционирование оккупационных "властей".

Угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает ударов и с временно оккупированных территорий и Крыма, и Херсона, как и применения стратегической авиации.

Николаевщина

Враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ.

Потери России

Украинская авиация нанесла 5 ударов по вражеским позициям. Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, две 152 мм пушки - "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

Черное море

Корабельная группировка РФ пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим. Но штормовые погодные условия заставляют их время от времени укрываться в пунктах базирования. На устойчивость к морской болезни испытываются экипажи 4 ракетных и 3 десантных кораблей.

Штормовая погода напоминает также о возможной активизации дрейфа морских мин.

24 июня в ОК "Юг" отметили, что попадание российских ракет по таким объектам, как больница, детская спортшкола и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии.

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