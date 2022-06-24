Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях Херсона, - отчет ОК "Юг"
На оккупированных территориях Херсонской области украинские партизаны продолжают сопротивление захватчикам
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Херсонщина
Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. В Херсонской области они усложняют функционирование оккупационных "властей".
Угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает ударов и с временно оккупированных территорий и Крыма, и Херсона, как и применения стратегической авиации.
Николаевщина
Враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ.
Потери России
Украинская авиация нанесла 5 ударов по вражеским позициям. Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, две 152 мм пушки - "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.
Черное море
Корабельная группировка РФ пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим. Но штормовые погодные условия заставляют их время от времени укрываться в пунктах базирования. На устойчивость к морской болезни испытываются экипажи 4 ракетных и 3 десантных кораблей.
Штормовая погода напоминает также о возможной активизации дрейфа морских мин.
- 24 июня в ОК "Юг" отметили, что попадание российских ракет по таким объектам, как больница, детская спортшкола и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии.
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