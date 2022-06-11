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Главная война с Россией Украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить российские базы в Херсоне – The New York Times

Украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить российские базы в Херсоне – The New York Times

11 июня, 2022 суббота
04:24
война с Россией

В тылу врага партизаны помогают украинцам наносить смертельные удары. По словам высокопоставленного украинского военного чиновника, партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, предоставили информацию, способствующую атаке Украины на две российские базы.

Об этом говорится на сайте The New York Times

"Несмотря на то, что недостаток оружия, боеприпасов и оборудования мешает украинским военным, партизаны помогают украинским силам наносить смертельные удары по подконтрольной России территории даже в районах, где это опасно, а иногда и невозможно. На этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары базах в оккупированной Херсонской области, в результате чего погибли десятки вражеских солдат, сообщил высокопоставленный украинский военный чиновник", – пишет NYT.

В одном из эпизодов на этой неделе разведчики подошли к объекту русской армии в селе Чкалово и обнаружили на базе много иностранных бойцов, а также русских солдат и тяжелое вооружение. Украинские военные обстреляли базу снарядами, убив десятки бойцов.

Позже в тот же день разведчики направили очередную артиллерийскую атаку, на этот раз на курортный комплекс в Старой Збуровке, у устья реки Днепр, убив десятки вражеских солдат, в том числе двух генералов, говорится в публикации.

По словам источника, количество погибших во время удара, очевидно, было настолько высоким, потому что снаряды попали в тайник с боеприпасами, что вызвало взрыв и пожар, который горел шесть часов утром в четверг.

Чиновник рассказал, что перед нападением партизаны подошли к некоторым иностранным бойцам и, попытавшись с ними поговорить, предположили, что они арабы. Иностранные боевики, похоже, жили в палатках вблизи домов, оккупированных российскими войсками, и, вероятно, были частью контингента сирийских войск, прибывших в Россию три недели назад.
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