Украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить российские базы в Херсоне – The New York Times

Об этом говорится на сайте The New York Times

"Несмотря на то, что недостаток оружия, боеприпасов и оборудования мешает украинским военным, партизаны помогают украинским силам наносить смертельные удары по подконтрольной России территории даже в районах, где это опасно, а иногда и невозможно. На этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары базах в оккупированной Херсонской области, в результате чего погибли десятки вражеских солдат, сообщил высокопоставленный украинский военный чиновник", – пишет NYT.

В одном из эпизодов на этой неделе разведчики подошли к объекту русской армии в селе Чкалово и обнаружили на базе много иностранных бойцов, а также русских солдат и тяжелое вооружение. Украинские военные обстреляли базу снарядами, убив десятки бойцов.

Позже в тот же день разведчики направили очередную артиллерийскую атаку, на этот раз на курортный комплекс в Старой Збуровке, у устья реки Днепр, убив десятки вражеских солдат, в том числе двух генералов, говорится в публикации.

По словам источника, количество погибших во время удара, очевидно, было настолько высоким, потому что снаряды попали в тайник с боеприпасами, что вызвало взрыв и пожар, который горел шесть часов утром в четверг.

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Чиновник рассказал, что перед нападением партизаны подошли к некоторым иностранным бойцам и, попытавшись с ними поговорить, предположили, что они арабы. Иностранные боевики, похоже, жили в палатках вблизи домов, оккупированных российскими войсками, и, вероятно, были частью контингента сирийских войск, прибывших в Россию три недели назад.