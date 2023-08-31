Украинские партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Группа "Й" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путем контролируемого поджога территории базирования окупантов обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства россиян - "Газель", две "Нивы" и "Буханка".

"Мариуполь продолжает выжигать русскую, приближая победу!", - добавил Андрющенко.