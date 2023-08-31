Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украинские партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе, - Андрющенко

Украинские партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе, - Андрющенко

31 августа, 2023 четверг
10:00
Война с Россией

Партизаны группы "Й" подожгли территорию базирования российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. Из-за этого они потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Группа "Й" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путем контролируемого поджога территории базирования окупантов обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства россиян - "Газель", две "Нивы" и "Буханка".

"Мариуполь продолжает выжигать русскую, приближая победу!", - добавил Андрющенко.

  • Во вторник, 29 августа, украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
Украина
Мариуполь
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
30 августа, 2023 среда
"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
збитий "Шахед"
30 августа, 2023 среда
Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника
спека
30 августа, 2023 среда
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.43
    Покупка 37.43
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.85
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
11:43
электроэнергиия
Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС
11:41
Военные передали более 1500 книг на украинском языке детям, которые лечатся в областных медучреждениях
11:31
Курс валют на 31 августа: стоимость доллара и евро в обменниках падает
11:16
ИИ победил трех профессиональных пилотов в гонке дронов
11:13
Обновлено
Летели на Москву и Брянск: в России заявили о сбитии беспилотников
11:04
Обзор
Почему россияне боятся поражения в войне и Россия активно договаривается с Северной Кореей об оружии. Акценты мировых СМИ 31 августа
11:04
Обновлено
Россияне вывели в Черное море ракетоносители, общий залп до 24 "калибров"
10:54
Компания BAE Systems откроет в Украине представительство и локализует производство вооружений
10:41
Обновлено
Бен Уоллес уходит в отставку с должности министра обороны Британии
10:37
В России заявили о "разгроме" украинских диверсантов, якобы проникших в Брянскую область для терактов
10:33
Под Краматорском разбились два украинских вертолета Ми-8: предварительно 6 погибших
10:17
РФ имеет "теневой флот", грабящий украинские порты, - Плетенчук
10:12
Керченський міст
ВМС советуют врагу затопить весь Черноморский флот для защиты Крымского моста: решит сразу много проблем
10:10
Эксклюзив
DeepState: на юге Новопрокоповки ВСУ пытаются сломать оборону врага
09:45
Латвия
Латвия тратит на военную помощь Украине более 1% ВВП, - министр обороны
09:42
С 1 сентября школьников в Крыму отправят на курсы военной подготовки
09:37
Си Цзиньпин может пропустить саммит лидеров G20 в Индии, - Reuters
09:35
Эксклюзив
В третьей ОШБр назвали новую тактику россиян на Бахмутском направлении
09:19
Армия РФ ночью атаковала сельскохозяйственное предприятие в Славянске: погиб охранник
09:08
Россияне утром ударили по Харьковщине: раненый мужчина
08:58
Резников может покинуть пост министра обороны на следующей неделе, преемником будут рассматривать Умерова, - Железняк
08:56
Силы обороны наступают южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах
08:53
OPINION
Николай Княжицкий
Власти Украины решили бойкотировать международные мероприятия в Польше, в которых запланировано участие украинских политиков
08:50
Псков
Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО
08:46
лекарства
Экстренная контрацепция без рецепта: Шмигаль ответил на петицию, Минздрав рассмотрит возможность продажи
08:31
Переговоры между Россией и КНДР по соглашению на поставку оружия активно продвигаются, - разведка США
08:30
Япония
За неделю с поврежденной АЭС Фукусима в океан сбросили более 2,9 тыс. тонн очищенной воды
08:23
Байден одобрил военную помощь Тайваню в рамках программы для суверенных государств
08:00
OPINION
Оффлайн или онлайн – вот в чем вопрос?
07:56
Обновлено
ВСУ ликвидировали 610 окупантов, уничтожили 26 ракет и 31 артсистему за сутки, - Генштаб
07:30
Ледник в Доломитовых Альпах может уменьшиться вдвое из-за изменения климата, - исследователи
07:07
В КНДР заявили, что имитировали ядерные удары по военным целям в Южной Корее
06:55
В Финляндии с сентября упрощают процедуру аборта
06:34
Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW
06:16
В Киеве вводят новый формат пропусков на автомобили для передвижения во время комендантского часа
06:06
Российский газ
Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного газа на 40% от начала войны в Украину
05:58
Дональд Трамп
Прокурор Нью-Йорка призывает признать Трампа мошенником еще до начала суда
05:34
Украинцы снова превзошли ожидания: генсек НАТО об успехе контрнаступления ВСУ
05:08
ПВО прикрывает только Москву: в ISW объяснили причины успеха атаки дронов в Пскове
04:40
В конгрессе США подсчитали, сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV