Украинские партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе, - Андрющенко
Партизаны группы "Й" подожгли территорию базирования российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. Из-за этого они потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Группа "Й" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что путем контролируемого поджога территории базирования окупантов обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства россиян - "Газель", две "Нивы" и "Буханка".
"Мариуполь продолжает выжигать русскую, приближая победу!", - добавил Андрющенко.
- Во вторник, 29 августа, украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
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