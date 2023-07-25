Украинские оружейники представляют свою продукцию на международной выставке в Стамбуле

"Участники стенда - UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗОВ запланировали ряд важных переговоров с поставщиками комплектующих и международными партнерами, которые помогают Украине приближать Победу", говорится в сообщении Национальной ассоциации предприятий.

Международная кооперация NAUDI – совместная разработка военной техники, снабжение компонентов, внедрение новых принципов эффективного управления и мирового опыта. В этот раз на объединенном стенде представлена и продукция предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" - ГП "ГосККБ "Луч".

"NAUDI гордится сотрудничеством с государственным сектором ВПК в производстве всемирно известных комплексов "Нептун" и "Ольха". Приглашаем всех посетить стенд NAUDI-838А в холле 8 выставочного центра Tuyap", - говорится в сообщении.