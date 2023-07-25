Украинские оружейники представляют свою продукцию на международной выставке в Стамбуле
Украинские оружейники представляют свою продукцию на объединенном стенде NAUDI на международной выставке вооружений и военной техники IDEF-23 в Стамбуле с 25 по 28 июля
"Участники стенда - UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗОВ запланировали ряд важных переговоров с поставщиками комплектующих и международными партнерами, которые помогают Украине приближать Победу", говорится в сообщении Национальной ассоциации предприятий.
Международная кооперация NAUDI – совместная разработка военной техники, снабжение компонентов, внедрение новых принципов эффективного управления и мирового опыта. В этот раз на объединенном стенде представлена и продукция предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" - ГП "ГосККБ "Луч".
"NAUDI гордится сотрудничеством с государственным сектором ВПК в производстве всемирно известных комплексов "Нептун" и "Ольха". Приглашаем всех посетить стенд NAUDI-838А в холле 8 выставочного центра Tuyap", - говорится в сообщении.
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