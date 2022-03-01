Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям, - Госспецсвязи

Об этом передает Госспецсвязи.

"Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Связь - один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Лишившись возможности звонить по телефону со своих номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан", - говорится в сообщении.

Украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, призывают поскорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон.

"Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача. Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев", - говорится в сообщении.