Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям, - Госспецсвязи
Российским военным заблокировали связь украинские операторы. Украинцев, у которых отобрали мобильный телефон захватчики, призывают сообщить об этом оператору
Об этом передает Госспецсвязи.
"Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Связь - один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Лишившись возможности звонить по телефону со своих номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан", - говорится в сообщении.
Украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, призывают поскорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон.
"Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача. Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев", - говорится в сообщении.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное