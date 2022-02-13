Украинские олимпийцы обнародовали совместное заявление на фоне угрозы нового российского вторжения

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Отмечается, что олимпийская сборная Украины выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру.

"Находясь в тысячах километрах от Родины мысленно мы с нашими родными и близкими. Олимпийские игры всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее", - говорится в заявлении.

В сборной Украины напомнили об олимпийском перемирии, которое объявляется накануне каждых Олимпийских игр и принимается Генеральной Ассамблеей ООН.

"Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться самые сильные, лучшие, успешные. И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиарды людей более чем в 200 странах мира на 5 континентах", - заявили украинские олимпийцы .

Напомним, 11 февраля, украинский скелетонист Владислав Гераскевич устроил протест против российской агрессии и продемонтировал во время соревнований плакат "Нет войне в Украине".

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