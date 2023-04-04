Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Украинские общественные организации призвали Раду на ближайшем заседании одобрить законопроект о запрете РПЦ в Украине

Украинские общественные организации призвали Раду на ближайшем заседании одобрить законопроект о запрете РПЦ в Украине

4 апреля, 2023 вторник
11:21
Общество Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре

Украинские общественные организации призвали Верховную Раду безотлагательно принять законопроект №8221 о запрете РПЦ в Украине

Соответствующее обращение у себя на странице в фейсбуке опубликовал сокоординатор движения "Пространство свободы" Тарас Шмайда.

"Мы, представители украинских общественных организаций, призываем украинский парламент защитить национальную безопасность Украины и, наконец, запретить подрывную деятельность в нашей стране структур созданной по приказу Сталина Российской православной церкви", - говорится в обращении.

Общественные организации отметили, что деятельность Российской православной церкви и ее филиала УПЦ МП всегда носила больше политический характер, чем религиозный. По их словам, в условиях полномасштабной войны действия этих структур особенно опасны.

"РПЦ и УПЦ МП являются проводниками идей "русского мира", средствами агрессивной политики России, целью которой является геноцид украинского народа и уничтожение Украинского государства", - подчеркнули в обращении.

Представители ОО добавляют, что руководство и духовенство РПЦ и УПЦ МП широко вовлечены в гибридную войну против Украины. Она распространяет антиукраинскую пропаганду, одобряет вооруженную агрессию России и благословляет русских солдат на убийства украинского народа.

В обращении подчеркивают, что представители ОО поддерживают действия властей по разоблачению и прекращению антигосударственной деятельности РПЦ. Однако они считают эти действия непоследовательными и недостаточными.

"Сведение противодействия РПЦ к хозяйственным спорам с отдельными ее общинами и претензий к отдельным одиозным деятелям этой церкви не является комплексным решением проблемы и не дадут эффективного результата", - отметили в обращении.

Так, ключевым шагом со стороны государства, по мнению общественных организаций, должно стать принятие законопроекта №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Этот законопроект внесен депутатами разных фракций и уже единогласно поддержан профильным гуманитарным комитетом парламента. Также он целостно решит проблему РПЦ в Украине согласно нормам и практикам европейского законодательства.

Кроме того, принятие законопроекта №8221 позволит на основе Томоса об автокефалии объединить украинское православие в единую поместную Православную Церковь Украины, говорят активисты.

Законопроектом, в частности, предусмотрены:

  • запрещение деятельности в Украине РПЦ и религиозных организаций, полностью, косвенно или частично принадлежащих или признающих подчиненность к ней
  • досрочное прекращение всех имущественных сделок, заключенных между резидентами Украины и запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, принадлежащими ей
  • особенности наименования религиозных организаций, в частности, использование слова «православная» в наименованиях только тех религиозных организаций, подчиненных Православной Церкви Украины

"Мы призываем руководство украинского государства и парламента, патриотических депутатов всех фракций и групп разблокировать рассмотрение законопроекта №8221 и проголосовать за него на ближайшем заседании Верховной Рады. Мы не имеем права давать врагу в дальнейшем подрывать безопасность нашего государства, разрушать единство украинского общества", - отметили в обращении.

  • 5 декабря 2022 года на сайте президента Украины зарегистрировали петицию об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур
  • В середине марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о начале процесса возвращения имущества государства в Почаевской Успенской лавре. Впоследствии Тернопольский облсовет также обратился к ОВА, Минкульту и СНБО по возвращению государству построек Почаевской лавры.
  • В конце марта глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил , что Почаевская лавра является "одним из объектов повышенной опасности в области". Над ее возвращением в государственное распоряжение работают и "впоследствии все увидят сильный результат".
  • Также 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . Однако представители УПЦ МП подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
  • Представители УПЦ МП отказались покидать Лавру, поэтому настоятель монастыря митрополит Павел (Петр Лебедь) получил подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
  • 4 апреля стало известно, что более 30 народных депутатов хотят от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет Министров с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды на постройки Почаевской Успенской лавры.
Украина
пропаганда
Читайте также:
3 апреля, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
Автор
3 апреля, 2023 понедельник
Кто такой Владлен Татарский? И почему это сигнал Пригожину
3 апреля, 2023 понедельник
На вооружении Украины 5 бригад истребителей, - Игнат
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.98
    Покупка 36.98
    Продажа 37.88
  • EUR
    Покупка 40
    Продажа 40.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 апреля
12:40
Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, на них может быть до 20 "калибров"
12:16
В Киеве временно не будут взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках
12:08
OPINION
СБУ осваивает методы Моссада
12:05
В Хмельницком депутаты лишили УПЦ МП права на пользование 13 земельными участками
12:01
Эксклюзив
Важно, чтобы устранение Еспресо, 5-го и Прямого каналов из "цифры" не стало препятствием на пути Украины в ЕС и НАТО, - Синютка
11:58
Армия РФ авиаударами разрушила гимназию в Запорожье
11:52
Эксклюзив
Во время войны власти проводят ложную информационную политику, - председатель Комитета избирателей Украины Кошель
11:46
НАТО
НАТО стремится увеличить помощь Украине, чтобы Киев не раздражался отсутствием сдвигов в присоединении к Альянсу, - FT
11:28
ДБР нашло на Днепропетровщине подпольный склад с ворованными продуктами, которые назначались ВСУ
11:24
В Беларуси начались новые совместные тренировки воздушных сил и войск ПВО
11:07
Кулеба обсудил с Боррелем поставки боеприпасов в Украину
10:52
По вселенной "Гарри Поттера" могут снять сериал, НПО близкий к соглашению, - Bloomberg
10:49
Зеленский о визите бывшего госсекретаря США Помпео в Киев: мощный сигнал поддержки украинцев в борьбе за свободу
10:39
В Воздушных силах рассказали об опасности применения Россией планирующих бомб
10:29
Вокруг Мариуполя зафиксировали смену основного движения окупантов, - Андрющенко
10:22
СБУ уличила жителя Днепропетровщины, который передавал врагу данные о размещении самолетов ВСУ
10:12
Мировые цены на нефть растут второй день подряд
10:12
РФ ночью обстреляла пограничники Сумщины: есть трое раненых и повреждение админздания
10:00
OPINION
Все российские версии теракта в Петербурге – плохие
10:00
доллар
Курс валют на 4 апреля: цены в украинских обменниках
09:56
Фумио Кисида
Премьер Японии Кишида планирует провести серию встреч перед саммитом G7, одна из тем – война РФ против Украины
09:54
РФ хочет заменить группу Вагнера в Украине более контролируемыми ЧВК, - британская разведка
09:35
В Нидерландах поезд сошел с рельсов и столкнулся со строительным краном: есть погибший и около 30 пострадавших
09:34
За прошедшие сутки россияне убили четырех жителей Донбасса
09:14
Tesla
Tesla должна выплатить $3,2 млн бывшему темнокожему работнику по делу о расовой дискриминации
09:01
Во французском городе Авиньон появился мурал с Макроном - "Гитлером"
09:00
Укрпочта представила марку, посвященную Kalush Orchestra
08:46
Оккупанты утром из артиллерии обстреляли Купянск: горела хозяйственная постройка
08:31
Инфографика
В сутки ВСУ ликвидировали 530 российских военных, 8 танков и 15 беспилотников
08:28
TikTok
В Австралии запретят TikTok на устройствах госчиновников по соображениям безопасности
08:23
Венгрия
"Символические действия не приблизят завершение этой войны": МИД Венгрии об ордере суда в Гааге на арест Путина
08:03
байден
"Не будет так плохо, как вы думаете": Байден о решении стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти
08:02
OPINION
"Война в Буковеле". Персонажей типа Фатулы создает коррупция
07:42
Россияне совершили 61 обстрел Херсонщины за прошедшие сутки, погиб человек
07:39
Обновлено
Враг атаковал в Одесскую область: ПВО сбила 14 из 17 "шахедов"
07:28
Пентагон
В США не могут подтвердить, что китайский воздушный шар мог собрать данные из военных объектов
07:18
США получили разрешение Филиппин на использование четырех военных баз вблизи Тайваньского пролива
06:49
На Херсонщине оккупанты на сутки запрещали гражданским покидать дома: закрытыми были магазины и больницы, - Генштаб
06:25
Гендиректор МАГАТЭ 5 апреля едет в Россию говорить о безопасности на ЗАЭС
06:03
ООН
В ООН назвали количество украинцев, погибших в марте в результате полномасштабного вторжения России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV