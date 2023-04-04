Украинские общественные организации призвали Раду на ближайшем заседании одобрить законопроект о запрете РПЦ в Украине

Соответствующее обращение у себя на странице в фейсбуке опубликовал сокоординатор движения "Пространство свободы" Тарас Шмайда.

"Мы, представители украинских общественных организаций, призываем украинский парламент защитить национальную безопасность Украины и, наконец, запретить подрывную деятельность в нашей стране структур созданной по приказу Сталина Российской православной церкви", - говорится в обращении.

Общественные организации отметили, что деятельность Российской православной церкви и ее филиала УПЦ МП всегда носила больше политический характер, чем религиозный. По их словам, в условиях полномасштабной войны действия этих структур особенно опасны.

"РПЦ и УПЦ МП являются проводниками идей "русского мира", средствами агрессивной политики России, целью которой является геноцид украинского народа и уничтожение Украинского государства", - подчеркнули в обращении.

Представители ОО добавляют, что руководство и духовенство РПЦ и УПЦ МП широко вовлечены в гибридную войну против Украины. Она распространяет антиукраинскую пропаганду, одобряет вооруженную агрессию России и благословляет русских солдат на убийства украинского народа.

В обращении подчеркивают, что представители ОО поддерживают действия властей по разоблачению и прекращению антигосударственной деятельности РПЦ. Однако они считают эти действия непоследовательными и недостаточными.

"Сведение противодействия РПЦ к хозяйственным спорам с отдельными ее общинами и претензий к отдельным одиозным деятелям этой церкви не является комплексным решением проблемы и не дадут эффективного результата", - отметили в обращении.

Так, ключевым шагом со стороны государства, по мнению общественных организаций, должно стать принятие законопроекта №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Этот законопроект внесен депутатами разных фракций и уже единогласно поддержан профильным гуманитарным комитетом парламента. Также он целостно решит проблему РПЦ в Украине согласно нормам и практикам европейского законодательства.

Кроме того, принятие законопроекта №8221 позволит на основе Томоса об автокефалии объединить украинское православие в единую поместную Православную Церковь Украины, говорят активисты.

Законопроектом, в частности, предусмотрены:

запрещение деятельности в Украине РПЦ и религиозных организаций, полностью, косвенно или частично принадлежащих или признающих подчиненность к ней

досрочное прекращение всех имущественных сделок, заключенных между резидентами Украины и запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, принадлежащими ей

особенности наименования религиозных организаций, в частности, использование слова «православная» в наименованиях только тех религиозных организаций, подчиненных Православной Церкви Украины

"Мы призываем руководство украинского государства и парламента, патриотических депутатов всех фракций и групп разблокировать рассмотрение законопроекта №8221 и проголосовать за него на ближайшем заседании Верховной Рады. Мы не имеем права давать врагу в дальнейшем подрывать безопасность нашего государства, разрушать единство украинского общества", - отметили в обращении.