Украинские общественные и культурные деятели создали движение мировой элиты под лозунгом "Остановим войну вместе"

Об этом на брифинге сообщила общественная и политическая деятельница, народная артистка Украины Оксана Билозир.



"Мы сегодня хотим обратить внимание на то письмо, которое появилось внутри российской элиты. Оно меня поразило масштабом своих подписей. Здесь известны люди, юристы, журналисты, правозащитники и обычные люди. Но это те граждане, которые имели смелость озвучить этим письмом свою позицию от имени русского народа", - сказала Билозир.



По ее словам, ряд украинских общественных организаций, общественных и культурных деятелей сегодня выходят с инициативой всенародного движения мировой элиты под лозунгом "Остановим войну вместе".



"Мы начинаем это наше движение "Остановим войну вместе". В первую очередь, оно направлено на российскую общественность. Нам многое будет необходимо сделать вместе. В первую очередь - снять гибридные наслоения нашей истории. Мы должны дать сигнал понимания российской элите и россиянам, что Украина – равноправная страна , что украинский народ – это самодостаточный народ. И только в такой концепции мы сможем видеть свое общее хорошее будущее", - добавила общественный и политический деятель.

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