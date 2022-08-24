Украинские нацгвардейцы завоевали три "золота" на международных соревнованиях Warrior Games-2022
На международных спортивных соревнованиях Warrior Games-2022 ветераны Национальной гвардии Украины Владислав Шатило, Игорь Галушка и Сергей Наумов получили три золотых медали в двух категориях
Об этом сообщает в Telegram МВД Украины. Владислав Шатило и Игорь Галушко получили золото из гребли, а Сергей Наумов завоевал медаль по пауэрлифтингу.
Ранее украинская сборная завоевала на Warrior Games-2022 3 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали:
- Майя Москвич – золотая медаль в пулевой стрельбе из ружья стоя
- Артем Лукашук – серебряная медаль в пулевой стрельбе из ружья стоя
- Сергей Калитюк – золотая медаль в шаровой стрельбе в категории SH1
- Александр Гавриленко – золотая медаль в шаровой стрельбе стоя в открытой категории
- Рустам Росул – серебряная медаль в индивидуальной гонке на время, серебряная медаль в групповой гонке на хендбайке
- Сергей Калитюк – серебряная медаль в индивидуальной гонке на время, серебряная медаль в групповой гонке на хендбайке
- Виктор Легкодух – бронзовая медаль в индивидуальной гонке на время и серебряная медаль в групповой гонке на хендбайке
- Дмитрий Браницкий – бронзовая медаль в индивидуальной гонке на время на шоссейном велосипеде
- Юрий Зекун – бронзовая медаль в индивидуальной гонке на время и серебряная медаль в групповой гонке на шоссейном велосипеде
Warrior Games — это адаптивные мультиспортивные соревнования в США для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения во время выполнения служебных обязанностей. Программа насчитывает 12 видов соревнований: велоспорт, гребли на тренажерах, пауэрлифтинг, легкая атлетика, стрельба из лука, гольф, шариковая стрельба, баскетбол на колясках, регби на колясках, волейбол сидячие и плавание.
- 15 марта Владимир Зеленский сообщил в твиттере , что Украина впервые примет участие в международных соревнованиях Warrior Games.
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