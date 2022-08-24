Украинские нацгвардейцы завоевали три "золота" на международных соревнованиях Warrior Games-2022

Об этом сообщает в Telegram МВД Украины. Владислав Шатило и Игорь Галушко получили золото из гребли, а Сергей Наумов завоевал медаль по пауэрлифтингу.

Ранее украинская сборная завоевала на Warrior Games-2022 3 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали:

Майя Москвич – золотая медаль в пулевой стрельбе из ружья стоя

Артем Лукашук – серебряная медаль в пулевой стрельбе из ружья стоя

Сергей Калитюк – золотая медаль в шаровой стрельбе в категории SH1

Александр Гавриленко – золотая медаль в шаровой стрельбе стоя в открытой категории

Рустам Росул – серебряная медаль в индивидуальной гонке на время, серебряная медаль в групповой гонке на хендбайке

Сергей Калитюк – серебряная медаль в индивидуальной гонке на время, серебряная медаль в групповой гонке на хендбайке

Виктор Легкодух – бронзовая медаль в индивидуальной гонке на время и серебряная медаль в групповой гонке на хендбайке

Дмитрий Браницкий – бронзовая медаль в индивидуальной гонке на время на шоссейном велосипеде

Юрий Зекун – бронзовая медаль в индивидуальной гонке на время и серебряная медаль в групповой гонке на шоссейном велосипеде

Warrior Games — это адаптивные мультиспортивные соревнования в США для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения во время выполнения служебных обязанностей. Программа насчитывает 12 видов соревнований: велоспорт, гребли на тренажерах, пауэрлифтинг, легкая атлетика, стрельба из лука, гольф, шариковая стрельба, баскетбол на колясках, регби на колясках, волейбол сидячие и плавание.

15 марта Владимир Зеленский сообщил в твиттере , что Украина впервые примет участие в международных соревнованиях Warrior Games.