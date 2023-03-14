Украинские налогоплательщики заплатят более 220 млн грн за новости для русскоязычных зрителей за границей
Телеканалу "Интер", "1+1 Продакшн" и "СЛМ новостям" заплатят из бюджета почти по 75 млн каждому за создание материалов для русскоязычной публики за рубежом, в том числе и в России
Информация о трех закупках обнародована в системе Prozorro.Продажи 13 марта.
Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заказало производство информационных материалов в прямом эфире и производство (создание) информационных передач для информационного марафона "FREEДОМ" у трех телекомпаний: телеканала "Интер", "1+1 Продакшн" и "СЛМ новостей".
Договоры предусматривают "производство материалов для проекта с ориентировкой на русскоязычного зрителя вне Украины (Европа, Россия, мир)", а также "обеспечение ведения прямого эфира из студии (марафона) на русском языке ежедневно, прямые включения экспертов, журналистов с мест событий, прямую трансляцию брифинга с переводом на русский язык и т.д.
В общей сложности за это налогоплательщики заплатят 223 млн грн. Согласно обнародованным соглашениям, наибольшую сумму получит иностранное предприятие "1+1 Продакшн" – 75 296 682 грн. ЧАО "Телеканал "Интер" получит 74 829 582 грн, а ООО "СЛМ Новости" 73 579 428 грн.
Госпредприятие будет рассчитываться денежными средствами с Единого казначейского счета. При этом в договорах прописало, что если в случае ненадлежащего бюджетного финансирования ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" или задержки со стороны Госказначейства, задержки оплат услуг исполнителей по этим договорам не будет считаться нарушением.
- В октябре 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что телеканал FreeДом будет вещать на английском, а впоследствии и на других языках, в том числе на французском, испанском и арабском.
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