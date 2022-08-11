Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"Старая, но действенная "Волошка" уничтожает оккупантов. Минометчики 22-го отдельного мотопехотного батальона уничтожили МТ-ЛБ оккупантов", - говорится в заявлении.

11 августа украинские десантники показали, как уничтожили со "скифа" БМП оккупантов в Херсонской области.

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