Украинские мотопехотинцы показали, как уничтожили из миномета "Волошка" российский бронетранспортер
Военные 22-го ОМБ показали, как уничтожили российский плавучий бронетранпортер из миномета "Волошка"
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Старая, но действенная "Волошка" уничтожает оккупантов. Минометчики 22-го отдельного мотопехотного батальона уничтожили МТ-ЛБ оккупантов", - говорится в заявлении.
- 11 августа украинские десантники показали, как уничтожили со "скифа" БМП оккупантов в Херсонской области.
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