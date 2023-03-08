Украинские морпехи за сутки уничтожили 24 россиянина, 1 танк и хранилище с боеприпасами

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 6 марта, морские пехотинцы уничтожили боевую машину пехоты и 9 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Украинцы уничтожили танк, БМП, 2 миномета, хранилище с боеприпасами и 15 россиян.

Окончательные потери врага уточняются.