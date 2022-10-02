Украинские морпехи за сутки уничтожили 10 оккупантов, их самоходные пушки и подбили БМП-2
Украинские морские пехотинцы 1 октября уничтожили 10 оккупантов, две их самоходные пушки, танк и подбили российскую БМП-2
Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграме.
"1 октября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 10 единиц живой силы и подбили БМП-2" , - подчеркнули в украинском войске.
Артиллеристы и командование морпехов ВМС ВСУ уничтожили российский танк и вражеские самоходные пушки "Гиацинт-С". Окончательные потери оккупантов уточняют.
- 17 сентября ВМС ВСУ уничтожили вражеский танк, три бронемашины и самоходную гаубицу "Мста-С" кафиров.
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