Украинские морпехи за прошедшие сутки уничтожили 26 оккупантов, 2 склада боеприпасов, танк, САУ и ЗРК
ВМС уничтожили в сутки 18 октября российский танк, самоходную артустановку, ракетный комплекс, два склада с боеприпасами и 26 оккупантов
Об этом информируют Военно-морские силы ВСУ .
"18 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили 16 российских захватчиков и хранилище боеприпасов.
Также артиллерийские подразделения ВМС наносили удары по скоплению оккупантов и российской техники.
"В результате уничтожены 10 оккупантов, танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", зенитный ракетный комплекс, миномет и склад с боеприпасами", - добавляют в пресс-службе.
Окончательные утраты противника уточняют.
- 18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.
- Около двух часов дня 19 октября в Киевской области работала Противовоздушная оборона.
- Силы Противовоздушной обороны в Ривненской области показывают свою работу на 100%. За две недели в области были сбиты две ракеты и два вражеских дрона.
- 19 октября стало известно, что противовоздушная оборона ВСУ сбила две ракеты армии России над Черниговской областью.
- ВСУ с начала суток уничтожили 4 крылатых ракеты и 8 беспилотников в центральной части страны.
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