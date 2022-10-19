Об этом информируют Военно-морские силы ВСУ .

"18 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили 16 российских захватчиков и хранилище боеприпасов.

Также артиллерийские подразделения ВМС наносили удары по скоплению оккупантов и российской техники.

"В результате уничтожены 10 оккупантов, танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", зенитный ракетный комплекс, миномет и склад с боеприпасами", - добавляют в пресс-службе.

Окончательные утраты противника уточняют.

18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.

Около двух часов дня 19 октября в Киевской области работала Противовоздушная оборона.

Силы Противовоздушной обороны в Ривненской области показывают свою работу на 100%. За две недели в области были сбиты две ракеты и два вражеских дрона.

19 октября стало известно, что противовоздушная оборона ВСУ сбила две ракеты армии России над Черниговской областью.

ВСУ с начала суток уничтожили 4 крылатых ракеты и 8 беспилотников в центральной части страны.

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