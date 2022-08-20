Украинские морпехи за неделю уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов и два хранилища боеприпасов
С 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта
Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграмме .
"В минувшие сутки военнослужащие подразделений и воинских частей морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Наши артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение по позициям российских оккупантов", - подчеркнули.
С 13 по 19 августа морпехи ВСУ уничтожили:
- оккупантов – свыше 180;
- танков – 3 ед.;
- боевых бронемашин – (БМП, БТР) – 10 ед.;
- самоходных артиллерийских установок – 11 ед.;
- прицепной артиллерии – 13 ед.;
- реактивных систем залпового огня – 3 ед.;
- минометных расчетов –19 ед.;
- автомобильной техники с боекомплектом – 8 ед.;
- командно наблюдательных пунктов – 2 ед.;
- хранилищ с боеприпасами – 2 ед.
- С 24 февраля по 20 августа Россия потеряла около 44,9 тыс. военных, 4212 бронемашины, 1907 танков, 1018 систем артиллерии, 3137 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 266 РСЗО.
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