Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграмме .

"В минувшие сутки военнослужащие подразделений и воинских частей морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Наши артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение по позициям российских оккупантов", - подчеркнули.

С 13 по 19 августа морпехи ВСУ уничтожили:

оккупантов – свыше 180;

танков – 3 ед.;

боевых бронемашин – (БМП, БТР) – 10 ед.;

самоходных артиллерийских установок – 11 ед.;

прицепной артиллерии – 13 ед.;

реактивных систем залпового огня – 3 ед.;

минометных расчетов –19 ед.;

автомобильной техники с боекомплектом – 8 ед.;

командно наблюдательных пунктов – 2 ед.;

хранилищ с боеприпасами – 2 ед.

С 24 февраля по 20 августа Россия потеряла около 44,9 тыс. военных, 4212 бронемашины, 1907 танков, 1018 систем артиллерии, 3137 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 266 РСЗО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb