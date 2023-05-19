Украинские морпехи за неделю уничтожили 2 вражеских артсистемы, плавсредство и дрон
Украинские военные продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.
В период с 11 по 18 мая морпехи ликвидировали 19 оккупантов. Нанесли РФ урон: 2 артиллерийские системы, плавсредство, авто и БПЛА.
- По состоянию на утро пятницы, 19 мая, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 201 760 военных погибшими, 1011 крылатых ракет и 3210 артиллерийских систем.
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