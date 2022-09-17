Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграме .

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - подчеркнули в ведомстве.

С 10 по 16 сентября ВМС ВСУ уничтожили:

оккупантов - более 33

огневых средств - 9

танков – 10

БМД (БМП, ББМ) – 13

САУ – 6

прицепной артиллерии – 7

минометов – 3

АО с боекомплектом - 1

АТ (ВАТ, топливозаправщик) - 2

укрытий - 1

складов с боеприпасами - 1

С 3 по 9 сентября ВМС ВСУ уничтожили более 80 захватчиков, 25 бронемашин, 18 САУ, 3 наблюдательных пункта и склад с боеприпасами.

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