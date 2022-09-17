Украинские морпехи за 6 дней уничтожили более 33 оккупантов, 13 российских бронемашин и склад с боеприпасами
С 10 по 16 сентября ВМС ВСУ уничтожили более 33 оккупантов, 13 вражеских бронемашин, 10 танков, укрытие и склад боеприпасов россиян
Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграме .
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - подчеркнули в ведомстве.
С 10 по 16 сентября ВМС ВСУ уничтожили:
- оккупантов - более 33
- огневых средств - 9
- танков – 10
- БМД (БМП, ББМ) – 13
- САУ – 6
- прицепной артиллерии – 7
- минометов – 3
- АО с боекомплектом - 1
- АТ (ВАТ, топливозаправщик) - 2
- укрытий - 1
- складов с боеприпасами - 1
С 3 по 9 сентября ВМС ВСУ уничтожили более 80 захватчиков, 25 бронемашин, 18 САУ, 3 наблюдательных пункта и склад с боеприпасами.
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