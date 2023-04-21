Украинские морпехи уничтожили за неделю 131 россиянина, станцию РЭБ, танк и ПТРК

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.

В период с 13 по 20 апреля морпехи ликвидировали 131 оккупанта. Нанесли РФ урон в виде танка, боевой бронированной машины, 2 ПТРК, артиллерийской системы, 2 минометов и станции РЭБ.