Украинские морпехи уничтожили за день миномет и 18 россиян

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 14 апреля, морские пехотинцы уничтожили миномет и 8 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 10 окупантов.

Окончательные потери врага уточняются.