Украинские морпехи уничтожили за день БМП и 24 россиян
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 18 апреля, морские пехотинцы уничтожили БМП и 7 россиян", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 17 окупантов.
Окончательные потери врага уточняются.
- В ночь с 18 на 19 апреля украинские силы ПВО уничтожили российские беспилотники "Орлан" и ZALA над Бахмутом.
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