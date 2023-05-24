Украинские морпехи уничтожили гаубицу "Мста-С" и 12 россиян

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 23 мая, морские пехотинцы уничтожили 9 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 3 окупантов и самоходной гаубицы "Мста-С".

Окончательные потери врага уточняются.