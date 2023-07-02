Украинские морпехи уничтожили 2 российских БПЛА и 18 окупантов

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 30 июня, морские пехотинцы уничтожили 6 россиян и 2 БПЛА", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 12 окупантов.

Окончательные потери врага уточняются.