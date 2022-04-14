Украинские морпехи сбили российский БПЛА "Орлан-10" и ранили двух оккупантов
Во время боевого дежурства украинские морские пехотинцы сбили российский беспилотник "Орлан-10" и ранили двух оккупантов, одного из которых тяжело
Об этом сообщило командование морской пехоты.
"Украинские морские пехотинцы сегодня защищают Украину от российского фашистского нашествия по многим направлениям нашего государства. Недавно, подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты смогло приземлить российский БПЛА "Орлан-10", которому "аналоговнет"", - отметили в ведомстве.
Во время боевого дежурства украинские военные заметили БПЛА, котоорый летел достаточно низко для такого типа беспилотников, но в досягаемости для стрелкового оружия. Морпехи предполагают, что у БПЛА заканчивалось топливо или были другие проблемы.
"Морпехи отработали, после чего БПЛА упал за несколько километров. Сразу к месту выдвинулась группа, обнаружившая потенциальный гумус в виде рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник. Наши морпехи не растерялись, обошли с флангов и дали бой. Как только эти воины услышали первые выстрелы, не смотря даже на то, что их прикрывает БТР, они сбежали. В результате двое свинособак ранены, один из них тяжело. К сожалению, им удалось убежать - пока, но свою птицу они все же не забрали", - подчеркнуло командование морской пехоты и заметило, что у беспилотника вместо топливного бака - обычная бутылка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.68
- Актуальное
- Важное