Украинские морпехи сбили российский БПЛА "Орлан-10" и ранили двух оккупантов

Об этом сообщило командование морской пехоты.



"Украинские морские пехотинцы сегодня защищают Украину от российского фашистского нашествия по многим направлениям нашего государства. Недавно, подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты смогло приземлить российский БПЛА "Орлан-10", которому "аналоговнет"", - отметили в ведомстве.





Во время боевого дежурства украинские военные заметили БПЛА, котоорый летел достаточно низко для такого типа беспилотников, но в досягаемости для стрелкового оружия. Морпехи предполагают, что у БПЛА заканчивалось топливо или были другие проблемы.





"Морпехи отработали, после чего БПЛА упал за несколько километров. Сразу к месту выдвинулась группа, обнаружившая потенциальный гумус в виде рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник. Наши морпехи не растерялись, обошли с флангов и дали бой. Как только эти воины услышали первые выстрелы, не смотря даже на то, что их прикрывает БТР, они сбежали. В результате двое свинособак ранены, один из них тяжело. К сожалению, им удалось убежать - пока, но свою птицу они все же не забрали", - подчеркнуло командование морской пехоты и заметило, что у беспилотника вместо топливного бака - обычная бутылка.

Напомним, 8 апреля в Луганской области украинские военные обезвредили российский беспилотник "Орлан-10".

10 апреля в Харьковской области украинские военные впервые применили британский ПЗРК "Старстрик" и уничтожили из него российский беспилотник "Орлан-10".

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