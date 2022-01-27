Украинские миротворцы уничтожили базу боевиков в Конго
В Конго украинские миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда миротворческой миссии ООН уничтожили военную базу боевиков
Об этом сообщил помощник командира отряда Александр Савченко в Facebook.
"При выполнении боевого задания украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать возможной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.
Совместная операция конголезской и угандийской армий по борьбе с террористами продолжается с декабря 2021 года.
Отмечается, что боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (ADF) грабят и сжигают местные поселения. В результате таких нападений на населенные пункты в провинции Северное Киву гибнет мирное население.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное