Украинские миротворцы уничтожили базу боевиков в Конго

Об этом сообщил помощник командира отряда Александр Савченко в Facebook.



"При выполнении боевого задания украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать возможной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.



Совместная операция конголезской и угандийской армий по борьбе с террористами продолжается с декабря 2021 года.



Отмечается, что боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (ADF) грабят и сжигают местные поселения. В результате таких нападений на населенные пункты в провинции Северное Киву гибнет мирное население.

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