Украинские медсестры по передовой получили облегченные бронежилеты
Украинские медсестры получили облегченные женские бронежилеты для работы на передовой
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в телеграмме.
Как говорится в сообщении, украинские медсестры получили облегченные женские бронежилеты для работы на передовой.
"Для эффективного выполнения боевых задач женщинам-медикам нужна ловкость и сноровка, чтобы быстро оказать раненому помощь или эвакуировать с поля боя. Для этого украинским защитницам необходимы легкие, а главное удобные средства защиты", - пишет пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
По данным прессслужбы, первую партию женских бронежилетов для украинских защитниц приобрел центр гуманитарной и медицинской помощи Help Ukraine Center.
"В дальнейшем планируется снабжение еще около 500 облегченных средств личной защиты для женщин", - отмечается в сообщении.
Обеспечение украинских военнослужащих бронежилетами происходит в сотрудничестве главы Украинского ветеранского фонда Натальи Калмыковой и советницы командующей Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины по гендерным вопросам Оксаны Григорьевой.
- С 1 октября 2022 женщины некоторых профессии будут браться на военный учет военнообязанных, но только с согласия.
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