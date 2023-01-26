Украинские медики в 2022 году провели рекордное количество трансплантаций

Такие данные были обнародованы в Министерстве здравоохранения.

Сейчас трансплантацию органов в Украине проводят 32 медицинских центра. В прошлом году 275 украинцев получили новую почку, 74 – печень и 35 – новое сердце. В Минздраве отмечается, что в Украине постепенно увеличивается процент органных трансплантаций от умершего донора. В 2021 году эта цифра составила 53,7%, а в 2022 – уже 55%. Это связано с тем, что все больше украинцев отдает себе отчет: их согласие на забор органов у умершего родственника может спасти чью-то жизнь.

Также за прошлый год украинские трансплантологи провели 223 пересадки гемопоэтических стволовых клеток: 192 – взрослым пациентам и 31 – детям. Эти клетки уникальны тем, что позволяют восстанавливать нормальное кроветворение у больных. Когда из-за болезни у человека образуются ненормальные клетки крови или нормальные клетки не образуются вообще, их нужно заменить здоровыми клетками. Так что в Минздраве призывают украинцев становиться донорами стволовых клеток. Для этого необходимо зарегистрироваться в Украинском реестре потенциальных доноров. Это можно сделать, перейдя по этой ссылке.

Донором может стать любой здоровый человек от 18 до 35 лет. Люди старше 35, но младше 45 лет также могут оставить свои данные, но при регистрации им придется оплатить 35 евро (примерно 1400 гривен). Регистрация младших доноров осуществляется за счет благотворителей. Считается, чем младше донор, тем лучше будет восстанавливаться пациент. Все, кто уже в реестре, могут делиться своим костным мозгом, пока им не исполнится 60 лет.

Во Львове была проведена вторая в истории Украины трансплантация легких от посмертного донора. Донорский орган получил отец-одиночка, легкие которого пострадали во время аварии на Чернобыльской АЭС

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