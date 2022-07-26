Украинские медики получат 10 тыс. ноутбуков от французского правительства
Министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции передаст украинским врачам 10 тыс. ноутбуков
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграме.
Как говорится в сообщении, правительство Франции передаст 10 тысяч ноутбуков украинским медикам, чтобы поддержать цифровизацию медицинской сферы.
"10 тысяч ноутбуков от правительства Франции получат украинские медики... Чтобы медикам было проще работать и общаться с пациентами онлайн, каждого из них важно обеспечить качественным интернетом и компьютером. Это важная часть плана цифровизации медицинской сферы", - пишет Федоров.
Также министр отметил ежедневный героизм украинских врачей и поблагодарил французских чиновников за поддержку.
"Наши врачи – герои. Каждый день они спасают жизни людей. Часто под вражескими обстрелами... Спасибо Министерству экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции за поддержку нашей с Минздравом инициативы", - написал он.
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