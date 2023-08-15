Украинские летчики в условиях постоянных обстрелов наносят болезненные удары по тылам, командованию и логистике оккупантов, - Игнат
В ВСУ заявили, что украинские летчики воюют в условиях регулярных обстрелов врага и одновременно наносят ущерб оккупантам, также у них есть соответствующие предохранители для сохранения техники и жизни
Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в Медиацентре Украина .
"Вы видите постоянно результаты боевой работы наших летчиков. Это видно и в российских пабликах, и сами же оккупанты об этом пишут. Поэтому здесь ни для кого не секрет, что у пилотов, которые сегодня воюют в условиях постоянных регулярных обстрелов врага, есть соответствующие предохранители, скажем, что в таких условиях используют грамотно и сами действия органов военного управления, приводят к тому, что не только сохраняют технику, жизнь людей, но наносят оккупанту болезненные удары по его тылам, по его командованию и его логистике", - сказал Игнат.
По словам спикера, чтобы обмануть украинскую ПВО, враг применяет ложные цели в виде воздушных шаров, дешевые БПЛА, электронные цели, созданные средствами РЭБ, которые появляются в прифронтовых зонах и имитируют ракеты.
"В конце концов, Воздушные силы готовы к такой тактике. Единственным вопросом остается отсутствие средств, которые помогали бы нам уничтожать вражеские ракеты еще на подступах к украинским границам", - добавил военный.
В то же время Игнат подчеркнул, что аэродромы, критическая инфраструктура, промышленность и портовая инфраструктура остаются целями РФ, которые будут для него приоритетными: "Аэродромы всегда под вражеским прицелом, а наши пилоты наносят ущерб оккупантам".
- Утром сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 254 920 военных. На фронте 14 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 15 боевых столкновений.
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