Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в Медиацентре Украина .

"Вы видите постоянно результаты боевой работы наших летчиков. Это видно и в российских пабликах, и сами же оккупанты об этом пишут. Поэтому здесь ни для кого не секрет, что у пилотов, которые сегодня воюют в условиях постоянных регулярных обстрелов врага, есть соответствующие предохранители, скажем, что в таких условиях используют грамотно и сами действия органов военного управления, приводят к тому, что не только сохраняют технику, жизнь людей, но наносят оккупанту болезненные удары по его тылам, по его командованию и его логистике", - сказал Игнат.

По словам спикера, чтобы обмануть украинскую ПВО, враг применяет ложные цели в виде воздушных шаров, дешевые БПЛА, электронные цели, созданные средствами РЭБ, которые появляются в прифронтовых зонах и имитируют ракеты.

"В конце концов, Воздушные силы готовы к такой тактике. Единственным вопросом остается отсутствие средств, которые помогали бы нам уничтожать вражеские ракеты еще на подступах к украинским границам", - добавил военный.

В то же время Игнат подчеркнул, что аэродромы, критическая инфраструктура, промышленность и портовая инфраструктура остаются целями РФ, которые будут для него приоритетными: "Аэродромы всегда под вражеским прицелом, а наши пилоты наносят ущерб оккупантам".