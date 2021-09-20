Украинские лаборатории смогут самостоятельно определять штаммы коронавируса: Минздрав получил необходимое оборудование

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МЗ.



"В Центре общественного здоровья Украины МЗ появилось оборудование для секвенирования (выявление новых штаммов) образцов SARS-CoV-2 выявленных в украинских пациентов. Мощность секвенаторы - 400 образцов в месяц", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что до сих пор Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лабораторию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что занимало определенное время.



При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности.



По информации Минздрава, для лабораторных центров в каждой области за бюджетные средства было закуплено 58 автоматических станций пробоподготовки для выделения вируса для дальнейшего анализа, 55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации), четыре роботизированных и автоматизированных системы, которые автоматически обеспечивать выполнение экстракции РНК и внесения амплификацийнои смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

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