Украинские команды заняли последнее место в рейтинге клубов, которые реже всего покупают футболистов
Клубы Украинской Премьер-лиги реже всего в Европе проводят трансферы футболистов за деньги
Об этом сообщает "Трибуна".
В отчете УЕФА указано, что в летнее трансферное окно только 10% переходов в украинские команды были трансферами за деньги из других команд. Это самый низкий показатель в Европе среди 20 оцененных лиг.
Стоит отметить, что у украинских команд самый высокий после Греции (69%) процент подписания свободных агентов (бесплатных футболистов) – 60%.
21% всех трансферов в УПЛ – аренды.
Распределение переходов в европейских чемпионатах:
1. Английская Премьер-лига – 63% трансфера; 16% свободные агенты; 21% аренды;
2. Серия А, Италия – 49%; 17%; 34%;
3. Бундеслига, Германия – 50%; 32%; 18%;
4. Лига 1, Франция – 49%; 21%; 30%;
5. Ла Лига, Испания – 38%; 31%; 31%;
...
20. Украинская Премьер-лига – 10%; 60%, 30%.
- Напомним, 30 января стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга переходит на права аренды в итальянскую "Сампдорию".
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