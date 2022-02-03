Украинские команды заняли последнее место в рейтинге клубов, которые реже всего покупают футболистов

Об этом сообщает "Трибуна".



В отчете УЕФА указано, что в летнее трансферное окно только 10% переходов в украинские команды были трансферами за деньги из других команд. Это самый низкий показатель в Европе среди 20 оцененных лиг.



Стоит отметить, что у украинских команд самый высокий после Греции (69%) процент подписания свободных агентов (бесплатных футболистов) – 60%.



21% всех трансферов в УПЛ – аренды.



Распределение переходов в европейских чемпионатах:



1. Английская Премьер-лига – 63% трансфера; 16% свободные агенты; 21% аренды;



2. Серия А, Италия – 49%; 17%; 34%;



3. Бундеслига, Германия – 50%; 32%; 18%;



4. Лига 1, Франция – 49%; 21%; 30%;



5. Ла Лига, Испания – 38%; 31%; 31%;

...

20. Украинская Премьер-лига – 10%; 60%, 30%.

Напомним, 30 января стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга переходит на права аренды в итальянскую "Сампдорию".