Украинские клубы показали самый плохой результат в еврокубках за последние 20 лет

Об этом сообщает Eurocups .



Все украинские команды прекратили выступления в еврокубках в сезоне 2021/22. "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос" набрали для Украины 21 очко, что равняется 4,200 баллам в таблице коэффициентов.



"Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а "Заря" не сумела выйти в плей-офф Лиги конференций. "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию ЛК.



4,2 балла в таблице коэффициентов – самый плохой результат Украины в еврокубках за последние 20 лет. Последний раз меньше было в сезоне 2001/02 – 3,625.



В рейтинге ассоциаций Украина опустилась на 12 место. Скорее всего, в сезонах 2022/23 и 2023/24 обе украинские команды будут стартовать в Лиге чемпионов по квалификации.





9 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" сыграла вничью с норвежским "Бодо-Глимтом".

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