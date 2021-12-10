Украинские клубы показали самый плохой результат в еврокубках за последние 20 лет
Украинские футбольные клубы набрали наименьше очков в таблицу коэффициентов УЕФА за последние 20 лет
Об этом сообщает Eurocups .
Все украинские команды прекратили выступления в еврокубках в сезоне 2021/22. "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос" набрали для Украины 21 очко, что равняется 4,200 баллам в таблице коэффициентов.
"Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а "Заря" не сумела выйти в плей-офф Лиги конференций. "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию ЛК.
4,2 балла в таблице коэффициентов – самый плохой результат Украины в еврокубках за последние 20 лет. Последний раз меньше было в сезоне 2001/02 – 3,625.
В рейтинге ассоциаций Украина опустилась на 12 место. Скорее всего, в сезонах 2022/23 и 2023/24 обе украинские команды будут стартовать в Лиге чемпионов по квалификации.
- 9 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" сыграла вничью с норвежским "Бодо-Глимтом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 30.31Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное