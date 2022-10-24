Об этом сообщили в Телеграм-канале "Культурного десанта".

Оккупировав украинскую Харьковщину, россияне принялись расклеивать свои плакаты, менять вывески и перекрашивать в цвета русского флага названия городов. Поэтому украинские художники после освобождения территорий от россиян принялись расписывать стены зданий патриотическими рисунками и надписями на украинском.

Вокруг было очень много разрушенных построек, содраных рашистских плакатов, которые вешали оккупанты, стены стояли в остатках клея и бумаги на ней. Это выглядело как шрамы, напоминание о былом ужасе. Так появилась идея разрисовать города", - рассказывают художники.

К "Культурному десанту" присоединились Мария Скворцова из Днепра, одессит Денис Уайт из коллектива LBWS CAT, Константин Качановский и Николай Патин из Ровно и дизайнер Виктория Калашник. Также пригласили Сергея Фомичева, известного дизайнера из Харькова, автора марки "Кремль - место для курения".

Дмитрий рисовал названия городов в патриотических цветах и с козаками.

Художники получали разрешения у представителей местных властей и брались за работу.

"Во всем городе в нескольких местах мы добавляли апострофы и мягкие знаки. Даже на стелах и знаках. В процессе к нам подъехал местный голова с просьбой: "Можем так же на въезде сделать?". Мы сразу согласились и когда узнали, что высота стелы 7 метров, отступать было поздно", - делится Коля Серга.

Говоря о том, почему художники решили исправлять названия городов и добавлять апостроф в названии Купянска, что требовало от художников дополнительных усилий, чтобы добраться до надписи на высоте 7 метров, артист объяснил: "Он имеет сакральное значение! Потому что это граница, разделяющая цивилизованный мир и Россию".

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