Украинские хранилища готовы принять стратегический запас европейского газа, – министр энергетики

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", – говорится в сообщении.

По словам Галущенко, Европа признала необходимость отказа от энергоресурсов государства-агрессора и планирует усилить сотрудничество по обеспечению энергетической безопасности континента. А также создать механизмы солидарности и компенсации для закупок энергоресурсов, чтобы не зависеть от их поставок из России.

Он добавил, что у Украины есть значительные мощности для хранения природного газа – крупнейшие подземные хранилища в Европе. В инициативе Регионального энергетического партнерства (RESP) Украина предлагает использовать эти ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран.

"Украина, несмотря на полномасштабную военную агрессию со стороны России, продолжает быть мощным и надежным партнером Европы по вопросам энергетической безопасности", - подытожил министр энергетики.

Напомним, Европа объединится в закупке энергии и газа, чтобы уничтожить влияние Кремля.