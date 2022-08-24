Украинские хакеры взломали сайт компании Right Line, сотрудничавшей с российскими банками
Украинские хакеры взломали компанию, обеспечивающую программное обеспечение для защиты российских банков
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
Согласно данным, компания сотрудничала в том числе с Tinkoff Bank, Альфа-Банком и Газпромбанком. Всего было слито около 600 ГБ данных. Это резервные копии исходных кодов продуктов компании, внутренняя документация, облачное хранилище компании со служебными документами.
Как следствие: теперь хакерам гораздо проще искать уязвимости в банковских приложениях и на сайтах российских банков. То же касается проекта "Цифровой рубль" и "Системы Быстрых Платежей", - говорится в сообщении.
- 19 августа Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак против Украины.
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