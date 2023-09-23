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Украинские хакеры сообщили о похищении базы данных РФ об авиаперелетах: ее передадут ВСУ

23 сентября, 2023 суббота
03:44
Технологии

Украинские хакеры могли похитить данные авиапассажиров в РФ – речь о сотнях миллионов перелетов за последние 16 лет. Ее планируют передать ВСУ

О взломе базы данных российской сети "Сирена-Тревел" с данными за 2007-2023 годы сообщается в телеграмм-канале украинского хакерского сообщества KibOrg со ссылкой на группировку Muppets, пишет "Немецкая волна".

В сообщении утверждается, что в распоряжении хакеров оказались две базы данных, в одной из которых 3 413 726 207 записей с номерами телефонов авиапассажиров, а в другой - 664 651 063 записи, "содержащие информацию о номере рейса, авиакомпании, тарифе, маршруте, бронь, стоимости билета и личные данные путешественника".

Как пишут "Важные истории" со ссылкой на свой источник, хакеры не собираются выкладывать данные в открытый доступ (хотя пробные данные изложены), а рассматривают вариант создания бота, который будет агрегировать данные с баз за деньги, или передать базы ВСУ, также они могут поделиться информацией с журналистами-расследователями.

Соратник Алексея Навального Георгий Албуров воспользовался изложенной хакерами информацией и сверил данные о полетах гимнастки Алины Кабаевой из Минска в Москву, подтвердив таким образом подлинность информации в канале хакеров.

  • 10 сентября украинские хакеры разместили на российских сайтах информацию о реальном количестве уничтоженных танков.
  • 21 сентября хакеры получили доступ к почте россиянина, причастного к ударам БПЛА по Никополю.

Война с Россией
кибератаки
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