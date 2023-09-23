Украинские хакеры сообщили о похищении базы данных РФ об авиаперелетах: ее передадут ВСУ
Украинские хакеры могли похитить данные авиапассажиров в РФ – речь о сотнях миллионов перелетов за последние 16 лет. Ее планируют передать ВСУ
О взломе базы данных российской сети "Сирена-Тревел" с данными за 2007-2023 годы сообщается в телеграмм-канале украинского хакерского сообщества KibOrg со ссылкой на группировку Muppets, пишет "Немецкая волна".
В сообщении утверждается, что в распоряжении хакеров оказались две базы данных, в одной из которых 3 413 726 207 записей с номерами телефонов авиапассажиров, а в другой - 664 651 063 записи, "содержащие информацию о номере рейса, авиакомпании, тарифе, маршруте, бронь, стоимости билета и личные данные путешественника".
Как пишут "Важные истории" со ссылкой на свой источник, хакеры не собираются выкладывать данные в открытый доступ (хотя пробные данные изложены), а рассматривают вариант создания бота, который будет агрегировать данные с баз за деньги, или передать базы ВСУ, также они могут поделиться информацией с журналистами-расследователями.
Соратник Алексея Навального Георгий Албуров воспользовался изложенной хакерами информацией и сверил данные о полетах гимнастки Алины Кабаевой из Минска в Москву, подтвердив таким образом подлинность информации в канале хакеров.
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