Украинские хакеры осуществили масштабную кибератаку на платежную систему "Мир", - росСМИ
Российская платежная система "Мир" и ее оператор Национальная система платежных карт (НСПК) находится под массированной DDoS-атакой, которую, вероятно, организовали и координируют украинские киберактивисты
Об этом сообщает "Коммерсант".
Начало атаки подтвердили "Коммерсанту" источники на российском рынке кибербезопасности. В НСПК от комментариев воздержались, а в Банке России не ответили на запрос издания.
Цель атаки – вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.
О том, что к атаке причастны украинские IT-активисты изданию стало известно из собственных источников. Они проводят DDoS-атаку на российскую платежную систему Мир и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), атаки в частности координируются через чаты проукраинских активистов.
Хактивисты, в частности, генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS инструментов с целью вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов. Информацию о начале атак подтвердили собеседники на российском рынке кибербезопасности.
"В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему "Мир", риски более чем реальны", — заявил один из собеседников издания.
По его словам, в этом случае можно ожидать полного отказа эквайринга карт продолжительностью до нескольких часов.
- Напомним, 19 сентября приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), вслед за ним - турецкий DenizBank в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
- Впоследствии карты "Мир" перестали принимать во Вьетнаме, Казахстане, Армении и Узбекистане .
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