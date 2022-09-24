Украинские хакеры осуществили масштабную кибератаку на платежную систему "Мир", - росСМИ

Об этом сообщает "Коммерсант".

Начало атаки подтвердили "Коммерсанту" источники на российском рынке кибербезопасности. В НСПК от комментариев воздержались, а в Банке России не ответили на запрос издания.

Цель атаки – вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

О том, что к атаке причастны украинские IT-активисты изданию стало известно из собственных источников. Они проводят DDoS-атаку на российскую платежную систему Мир и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), атаки в частности координируются через чаты проукраинских активистов.

Хактивисты, в частности, генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS инструментов с целью вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов. Информацию о начале атак подтвердили собеседники на российском рынке кибербезопасности.

"В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему "Мир", риски более чем реальны", — заявил один из собеседников издания.

По его словам, в этом случае можно ожидать полного отказа эквайринга карт продолжительностью до нескольких часов.

Напомним, 19 сентября приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), вслед за ним - турецкий DenizBank в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Впоследствии карты "Мир" перестали принимать во Вьетнаме, Казахстане, Армении и Узбекистане .

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