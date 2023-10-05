Украинские хакеры остановили крупнейшие аэропорты РФ, сломав систему бронирования билетов, - Федоров
Украинская ІТ-армия сломала российскую систему бронирования билетов Leonardo, тем самым остановив работу крупнейших аэропортов России
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"ІТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов - остановка крупнейших аэропортов РФ. IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то и российские не должны.
"ІТ-армия постоянно прокачивает скилы, пополняет свои ряды и готовит новые "сюрпризы" для россиян. Победа будет за Украиной, в том числе и в киберпространстве", - добавил министр.
Фото: Михаил Федоров
Фото: Михаил Федоров
- В ночь на 7 августа стало известно, что проукраинские хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации и передали полученную информацию Силам обороны Украины.
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