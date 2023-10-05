Украинские хакеры остановили крупнейшие аэропорты РФ, сломав систему бронирования билетов, - Федоров

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ІТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов - остановка крупнейших аэропортов РФ. IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то и российские не должны.

"ІТ-армия постоянно прокачивает скилы, пополняет свои ряды и готовит новые "сюрпризы" для россиян. Победа будет за Украиной, в том числе и в киберпространстве", - добавил министр.

Фото: Михаил Федоров

Фото: Михаил Федоров