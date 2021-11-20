Украинские каратистки получили две медали ЧМ в Дубае

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Екатерина Кривая в схватке за третье место в весовой категории до 50 кг нанесла поражение Молдира Жангбирбай из Казахстана - 5:0.

Галина Мельник в поединке за бронзу в весе до 68 кг одолела бывшую чемпионку мира Алису Бухингер из Австрии – 3:0.

Сегодня за золото ЧМ-2021 в категории до 61,2 кг будет спорить украинка Анита Серегина, которая встретится с олимпийской чемпионкой из Сербии Йованной Прекович.