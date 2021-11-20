Украинские каратистки получили две медали ЧМ в Дубае
Украинки Екатерина Кривая и Галина Мельник выиграли бронзовые медали чемпионата мира по карате в ОАЭ
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Екатерина Кривая в схватке за третье место в весовой категории до 50 кг нанесла поражение Молдира Жангбирбай из Казахстана - 5:0.
Галина Мельник в поединке за бронзу в весе до 68 кг одолела бывшую чемпионку мира Алису Бухингер из Австрии – 3:0.
Сегодня за золото ЧМ-2021 в категории до 61,2 кг будет спорить украинка Анита Серегина, которая встретится с олимпийской чемпионкой из Сербии Йованной Прекович.
- Напомним, 18 ноября Анита Серегина стала первой в истории представительницей сборной Украины, вышедшей в финал чемпионата мира.
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