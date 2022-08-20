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Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали чемпионство Европы в каноэ-двойке

20 августа, 2022 суббота
17:00
Спорт

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали чемпионками Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Людмила - представительница гребного клуба "Горняк" (Горишние Плавни), который поддерживает компания "Феррекспо"

Это первые золотые медали Украины в гребле на Мультиспортивном Евро, сообщает Еспресо.

В финале Евро главными конкурентками Лузан и Четвериковой за "золото" были серебряные призеры чемпионата Европы - 2021 немки Лиза Ян и Софи Кох, а также бронзовые медалистки ЧМ-2022 Джада Брагато и Бьянка Надь из Венгрии.

Лузан и Четверикова смогли защитить звание чемпионок Европы. Хотя на первой половине дистанции их преимущество над экипажем немок было минимальным, на второй они увеличили преимущество и финишировали первыми.

Чемпионат Европы по гребле. Каноэ-двойки (500 м, женщины):

  1. Украина (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова) – 1:57.672 мин.
  2. Венгрия – 1:58.924 мин
  3. Польша - 1:59.572 мин.

Украина
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