Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали чемпионство Европы в каноэ-двойке
Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали чемпионками Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Людмила - представительница гребного клуба "Горняк" (Горишние Плавни), который поддерживает компания "Феррекспо"
Это первые золотые медали Украины в гребле на Мультиспортивном Евро, сообщает Еспресо.
В финале Евро главными конкурентками Лузан и Четвериковой за "золото" были серебряные призеры чемпионата Европы - 2021 немки Лиза Ян и Софи Кох, а также бронзовые медалистки ЧМ-2022 Джада Брагато и Бьянка Надь из Венгрии.
Лузан и Четверикова смогли защитить звание чемпионок Европы. Хотя на первой половине дистанции их преимущество над экипажем немок было минимальным, на второй они увеличили преимущество и финишировали первыми.
Чемпионат Европы по гребле. Каноэ-двойки (500 м, женщины):
- Украина (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова) – 1:57.672 мин.
- Венгрия – 1:58.924 мин
- Польша - 1:59.572 мин.
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