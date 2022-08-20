Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали чемпионство Европы в каноэ-двойке

Это первые золотые медали Украины в гребле на Мультиспортивном Евро, сообщает Еспресо.

В финале Евро главными конкурентками Лузан и Четвериковой за "золото" были серебряные призеры чемпионата Европы - 2021 немки Лиза Ян и Софи Кох, а также бронзовые медалистки ЧМ-2022 Джада Брагато и Бьянка Надь из Венгрии.

Лузан и Четверикова смогли защитить звание чемпионок Европы. Хотя на первой половине дистанции их преимущество над экипажем немок было минимальным, на второй они увеличили преимущество и финишировали первыми.

Чемпионат Европы по гребле. Каноэ-двойки (500 м, женщины):