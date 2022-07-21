Украинские издательства передали почти 1 млн книг для вынужденно перемещенных детей

Об этом сообщили в МКИП.

"С начала акции "Украинским детям – украинскую книгу", начатой Госкомтелерадио совместно с Офисом Президента Украины и Министерством культуры и информационной политики, украинские издательства передали на склады корпоративных предприятий ГАК "Укриздавполиграфия" почти 1 миллион экземпляров печатной продукции", - говорится в сообщении.

В пределах Украины больше книг передали во Львовскую область - более 25 тысяч. Также около 125 тысяч книг отправили в Кропивницкий, Тернополь, Дрогобыч, Черновцы, Каменец-Подольский, Ивано-Франковск, Ужгород и Хмельницкий.

Более 190 тысяч экземпляров литературы было передано за границу, а именно:

76 тыс. – в Словакию;

45 тыс. – в Польшу;

почти 28 тыс. – в Австрию;

почти 8 тыс. – в Англию;

почти 5 тыс. – в Германию;

4 тыс. – в Чехию;

более 2 тыс. – в Швейцарию;

по 2 тыс. – в Нидерланды и Албанию;

более 2 тыс. – в Хорватию;

по 1 тыс. – в Румынию и Венгрию.

Добавляют, что сейчас почти 18 тыс. экземпляров следует в Словакию и Австрию.

В рамках еще одного проекта – "Книги без границ" для украинских детей-беженцев также было опубликовано 127 тысяч экземпляров детских книг. Пока они доступны в 15 странах, за последний месяц к проекту присоединилась Финляндия.

10 июля мы сообщали , что школы в Польше приняли 200 тысяч украинских детей. Ожидается, что с нового учебного года присоединятся еще 200 тысяч.

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