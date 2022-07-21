Украинские издательства передали почти 1 млн книг для вынужденно перемещенных детей
Издательства передали около 1 000 000 экземпляров книг в рамках акции "Украинским детям – украинскую книгу"
Об этом сообщили в МКИП.
"С начала акции "Украинским детям – украинскую книгу", начатой Госкомтелерадио совместно с Офисом Президента Украины и Министерством культуры и информационной политики, украинские издательства передали на склады корпоративных предприятий ГАК "Укриздавполиграфия" почти 1 миллион экземпляров печатной продукции", - говорится в сообщении.
В пределах Украины больше книг передали во Львовскую область - более 25 тысяч. Также около 125 тысяч книг отправили в Кропивницкий, Тернополь, Дрогобыч, Черновцы, Каменец-Подольский, Ивано-Франковск, Ужгород и Хмельницкий.
Более 190 тысяч экземпляров литературы было передано за границу, а именно:
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76 тыс. – в Словакию;
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45 тыс. – в Польшу;
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почти 28 тыс. – в Австрию;
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почти 8 тыс. – в Англию;
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почти 5 тыс. – в Германию;
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4 тыс. – в Чехию;
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более 2 тыс. – в Швейцарию;
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по 2 тыс. – в Нидерланды и Албанию;
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более 2 тыс. – в Хорватию;
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по 1 тыс. – в Румынию и Венгрию.
Добавляют, что сейчас почти 18 тыс. экземпляров следует в Словакию и Австрию.
В рамках еще одного проекта – "Книги без границ" для украинских детей-беженцев также было опубликовано 127 тысяч экземпляров детских книг. Пока они доступны в 15 странах, за последний месяц к проекту присоединилась Финляндия.
- 10 июля мы сообщали , что школы в Польше приняли 200 тысяч украинских детей. Ожидается, что с нового учебного года присоединятся еще 200 тысяч.
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