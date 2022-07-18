Об этом говорится в обращении главного редактора издательства "Фолио" Александра Красовицкого, директора издательства "Лаборатория" Антона Мартынова, исполнительного директора сети "Книжный магазин Е" Юлии Шаволиной, директора издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ивана Малковича, генерального директора издательства "Виват" Юлии Орловой, соучредительницы и главной редактора "Издательства Старого Льва" Марьяны Савки и Ивана Богдана, генеральный директор Yakaboo.

"В условиях нынешней войны не только линия фронта, но все сферы социально-экономической и культурной жизни являются полем боя за нашу свободу. И в первую очередь это касается защиты от российской агрессии нашего культурно-информационного пространства, его освобождения от влияний "русского мира" , – говорится в сообщении.

Как отмечают издатели, проходит месяц с тех пор, как 19 июня Верховная Рада приняла закон № 2309-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".

Так, соавторами документа стали более 50 депутатов, включая главу Верховной Рады и его заместителей. В ходе голосования закон получил поддержку всех фракций и групп. Его поддержали 306 народных депутатов, ни один не голосовал против и не удержался. А 20 июня закон поступил на подпись Зеленскому.

Книгоиздатели отмечают, хотя в соответствии с частью третьей статьи 94 Конституции Украины не подписанный в течение 15 дней закон "считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован", он до сих пор не подписной, несмотря на общественную важность и единодушную поддержку парламентом.

"Господин президент! Принятый закон позволяет не только перекрыть ввоз издательской продукции из России и Беларуси, но и прекратить распространение уже ввезенных из России книг, создать надежный заслон на пути пропагандистской антиукраинской литературы из любого государства, а также издание и распространение произведений граждан- государства агрессора. При этом последнее касается именно граждан Российской Федерации, а не более древних произведений русской литературы", - говорится в обращении.

Вопреки утверждениям российской пропаганды, принятый закон не ограничивает издание и распространение в Украине книг с оригинальными произведениями на русском или на любом другом языке, говорят книжники.

"В то же время переводная литература будет издаваться и распространяться в переводе именно на украинский язык, или на любой из языков ЕС или коренных народов Украины. Эта норма принятого закона чрезвычайно важна для нейтрализации попыток России захватить украинский книжный рынок изнутри, заполнив его через свои прокси-издательства русскими. переводами зарубежной литературы.Таким образом, закон позволяет использовать исторический шанс для возникновения самодостаточного украинского книжного рынка, независимого от Москвы, создать благоприятные условия для развития украинского книгоиздания и книгораспространения", - говорится в сообщении.

Поэтому издатели призывают Зеленского поддержать стремление украинского общества и решение Верховной Рады и согласно требованиям Конституции Украины подписать закон № 2309-IX.

19 июня Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете русской музыки и книг.

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