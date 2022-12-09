Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время встречи с заместителем МО Украины по цифровому развитию Олегом Гайдуком.

Заместитель министра обороны представил Виктории Нуланд украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта". В частности, рассказал о ее свойствах и продуктах, киберзащите платформы, а также сообщил о планах по интеграции новых источников информации и сотрудничестве с союзниками.

"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может быть использован в будущих военных операциях США. Страны Альянса могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом, украинские ІТ-специалисты могут учить даже военных НАТО" , – отметила Виктория Нуланд.

Напомним, Палата представителей США в четверг 8 декабря поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий $800 млн для Украины.

9 декабря Reuters сообщили , что Украина получит $275 млн от США для усиления противовоздушной обороны.

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