Украинские ІТ-специалисты могут обучать военных НАТО, - заместитель Государственного секретаря США
Опыт разработчиков украинской системы "Дельта" смогут использовать в будущих военных операциях США
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время встречи с заместителем МО Украины по цифровому развитию Олегом Гайдуком.
Заместитель министра обороны представил Виктории Нуланд украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта". В частности, рассказал о ее свойствах и продуктах, киберзащите платформы, а также сообщил о планах по интеграции новых источников информации и сотрудничестве с союзниками.
"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может быть использован в будущих военных операциях США. Страны Альянса могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом, украинские ІТ-специалисты могут учить даже военных НАТО" , – отметила Виктория Нуланд.
- Напомним, Палата представителей США в четверг 8 декабря поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий $800 млн для Украины.
- 9 декабря Reuters сообщили , что Украина получит $275 млн от США для усиления противовоздушной обороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.11
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.79
- Актуальное
- Важное