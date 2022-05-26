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Главная война с Россией Украинские истребители 25 мая уничтожили две крылатые ракеты РФ

Украинские истребители 25 мая уничтожили две крылатые ракеты РФ

26 мая, 2022 четверг
00:31
война с Россией

Украинская авиация за сутки 25 мая уничтожила две крылатые ракеты, выпущенные РФ

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

"Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. 25 мая оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами. Около 20:00 с территории РФ были нанесены ракетные удары по группировках Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления", - рассказали в Воздушных Силах.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями воздушных сил вооруженных сил Украины. В сутки 25 мая украинская авиация также уничтожила 5 беспилотников и 110 единиц легкой бронированной техники.

"Ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. В этот раз – поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных Сил "Орлан-10", – сообщили в ВСУ.

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