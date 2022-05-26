Украинские истребители 25 мая уничтожили две крылатые ракеты РФ

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

"Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. 25 мая оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами. Около 20:00 с территории РФ были нанесены ракетные удары по группировках Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления", - рассказали в Воздушных Силах.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями воздушных сил вооруженных сил Украины. В сутки 25 мая украинская авиация также уничтожила 5 беспилотников и 110 единиц легкой бронированной техники.

"Ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. В этот раз – поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных Сил "Орлан-10", – сообщили в ВСУ.

25 мая в Генштабе сообщили, что российский агрессор активно готовится к наступательным действиям в Новопавловском и Запорожском направлениях Украины.

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