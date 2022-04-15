Украинские и мировые эксперты отслеживают нефтяные маршруты, чтобы не дать России обойти санкции, – советник президента

Об этом рассказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко The Economist.



Группа международных и украинских экспертов анализирует пути поставок российских энергоносителей. Информацию о маршрутах танкеров с российской нефтью отслеживают с помощью программного обеспечения, а также данные поступают от чиновников разных стран и даже разведки.



По словам Устенко, программа анализирует различные данные по танкерам: заявленный груз, маршрут и страховые данные. Можно даже увидеть тоннаж груза на борту судна и понять, есть ли подозрение, что на борту может быть больше груза, чем заявлено.



Никогда раньше деятельность океанских судов не была таким пристальным вниманием, отмечает Устенко.

Эксперты уже обнаружили поставки казахской нефти, которые, как они полагают, содержат часть тайно загруженной российской нефти, заметил Олег Устенко. Соответствующие правительства получают предупреждение.