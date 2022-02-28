Украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии более 16 млн. грн.

Об этом сообщает " Трибуна ".



По информации издания, украинские футболисты-легионеры, среди которых Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие. К волонтерской акции присоединился тренер Сергей Ребров.



Совместными усилиями футболисты уже перевели в фонд на нужды армии 500 тыс. евро (около 16,5 млн. гривен). Сумма продолжает увеличиваться.

27 февраля лидер киберспортивной команды NaVi Александр "S1mple" Костылев перечислил более 1,5 млн грн в помощь украинской армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb