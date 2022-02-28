Украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии более 16 млн. грн.
Украинские футболисты, выступающие за границей, внесли волонтерские взносы на нужды армии в размере 16 млн грн
Об этом сообщает " Трибуна ".
По информации издания, украинские футболисты-легионеры, среди которых Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие. К волонтерской акции присоединился тренер Сергей Ребров.
Совместными усилиями футболисты уже перевели в фонд на нужды армии 500 тыс. евро (около 16,5 млн. гривен). Сумма продолжает увеличиваться.
- 27 февраля лидер киберспортивной команды NaVi Александр "S1mple" Костылев перечислил более 1,5 млн грн в помощь украинской армии.
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