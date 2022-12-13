Украинские фотокорреспонденты, освещавшие войну в Мариуполе, получили премию "За свободу печати"
Украинские фотокорреспонденты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, освещавшие войну в Мариуполе, получили международную премию "За свободу прессы" от организации "Репортеры без границ"
Об этом информирует Минкультуры.
В Париже состоялось вручение премии "За свободу печати" (Press Freedom Awards) в номинации "За влияние" от международной некоммерческой организации "Репортеры без границ" украинским фотокорреспондентам Евгению Малолетке и Мстиславу Чернову.
"Быть журналистом во время войны – это особая миссия быть правдивым источником информации, быть готовым отдать свою жизнь за правду. Мы в этой войне отстаиваем свою свободу слова, свое право на правду. А журналисты доносят ее миру. Фотокорреспонденты Associated Press Евгений Малолетка и Мстислав Чернов в этом году уже заслуженно стали лауреатами многих украинских и международных премий. Благодарю вас за преданность делу и своей стране. Спасибо премии Press Freedom Awards RSF за признание", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Ткаченко рассказал, что в этом году в мире было убито 67 журналистов. Больше всего из 21 страны погибли в Украине.
В течение девяти месяцев полномасштабной войны РФ в Украине более 40 журналистов убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, девять – ранены, по меньшей мере 15 журналистов пропали без вести.
Ведомство пишет, что также премию "За свободу прессы" от "Репортеров без границ" получили в 2022 году двое работников, которые сейчас за решеткой - иранская журналистка и правозащитница Наргиз Мухаммади и марокканский журналист-расследователь Омар Раде.
Всего на премию в этом году номинировано 15 журналистов и СМИ из 15 стран мира.
- 4 мая во время боевых действий в Харьковской области погиб журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов. Ему было 36 лет.
- Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал происходящее на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной злости России журналист ушел на фронт.
- "Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.
- В Михайловском соборе столицы 9 мая попрощались с журналистом и военнослужащим Вооруженных Сил Украины Александром Маховым.
- За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени наградили журналиста Александра Махова.
- 28 октября в Киеве в честь погибшего на войне с РФ журналиста и военного Александра Махова назвали улицу.
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