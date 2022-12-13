Об этом информирует Минкультуры.

В Париже состоялось вручение премии "За свободу печати" (Press Freedom Awards) в номинации "За влияние" от международной некоммерческой организации "Репортеры без границ" украинским фотокорреспондентам Евгению Малолетке и Мстиславу Чернову.

"Быть журналистом во время войны – это особая миссия быть правдивым источником информации, быть готовым отдать свою жизнь за правду. Мы в этой войне отстаиваем свою свободу слова, свое право на правду. А журналисты доносят ее миру. Фотокорреспонденты Associated Press Евгений Малолетка и Мстислав Чернов в этом году уже заслуженно стали лауреатами многих украинских и международных премий. Благодарю вас за преданность делу и своей стране. Спасибо премии Press Freedom Awards RSF за признание", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко рассказал, что в этом году в мире было убито 67 журналистов. Больше всего из 21 страны погибли в Украине.

В течение девяти месяцев полномасштабной войны РФ в Украине более 40 журналистов убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, девять – ранены, по меньшей мере 15 журналистов пропали без вести.

Ведомство пишет, что также премию "За свободу прессы" от "Репортеров без границ" получили в 2022 году двое работников, которые сейчас за решеткой - иранская журналистка и правозащитница Наргиз Мухаммади и марокканский журналист-расследователь Омар Раде.

Всего на премию в этом году номинировано 15 журналистов и СМИ из 15 стран мира.

4 мая во время боевых действий в Харьковской области погиб журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов. Ему было 36 лет.

Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал происходящее на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной злости России журналист ушел на фронт.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.

В Михайловском соборе столицы 9 мая попрощались с журналистом и военнослужащим Вооруженных Сил Украины Александром Маховым.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени наградили журналиста Александра Махова.

28 октября в Киеве в честь погибшего на войне с РФ журналиста и военного Александра Махова назвали улицу.

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