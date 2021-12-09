Украинские фильмы "Земля Ивана" и "Родимое пятно" получили награды на кинофестивале в Казахстане

Об этом сообщает Госкино.



"Земля Ивана" - режиссерский дебют Андрея Лисецкого, который долгое время был оператором. В фильме говорится о художнике-самоучке Иване Приходько, который на собственном примере доказывает, что гармония с природой приносит душевное спокойствие и счастье.



Лента признана Лучшим неигровым фильмом в документальной секции IX Международного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов "Бастау".







Еще одним украинским фильмом - победителем "Бастау" стала короткометражная лента Марии Шевченко "Родимое пятно", получившая награду как лучший короткометражный неигровой фильм.







В картине режиссер фиксирует свое путешествие в оккупированный Крым в поисках ответов на вопрос: можно ли облегчить жизнь тяжело больной мамы? Как достичь близости, когда искривлено сознание?

Справка: "Бастау" - IX Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов. Его организаторы преследуют цель сотрудничества между кинематографистами Европы и Азии, поддержку и продвижение их работ, рост интереса к созданию фильмов, а также объединения молодых кинематографистов.

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