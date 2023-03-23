Украинские фильмы "Видение бабочки" и "Железные бабочки" покажут в Гааге
Ленты "Видение бабочки" и "Железные бабочки" представят Украину в конкурсной программе Международного фестиваля Movies That Matter и напомнят о войне
Об этом сообщает Госкино Украины.
"Картины "Видение бабочки" Максима Наконечного и "Железные бабочки" Романа Любого будут показаны на Международном кинофестивале о правах человека Movies that Matter в Гааге", - пишет пресс-служба.
Украинские ленты, затрагивающие проблемы военных преступлений России в Украине, примут участие в конкурсной программе Camera Justitia.
15-й Международный кинофестиваль Movies that Matter пройдет 24 марта – 1 апреля в Гааге.
Видение бабочки
Дебютная полнометражная лента режиссера Максима Наконечного. Сценарий написан в соавторстве с писательницей и режиссером Ириной Цилык. Картина участвовала в Каннском фестивале, а также стала победительницей Одесского международного кинофестиваля.
Главная героиня в исполнении актрисы Риты Бурковской – аэроразведчица с позывным Бабочка, которая возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, побратимы и любимый. Однако новая жизнь приносит новые вызовы.
Продюсеры: Лиза Смит, Дарья Бассель; международные копродюсеры: Анита Юка, Дагмар Седлачкова, Марио Адамсон, Серхио С. Аяла.
Страны производства: Украина (TABOR), Чехия (MasterFilm), Хорватия (4Film), Швеция (Sisyfos Film Production).
Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Eurimages, Чешского кинофонда, Хорватского аудиовизуального центра, Шведского киноинститута, Украинского культурного фонда и Украинского института.
Лента выходит в украинских кинотеатрах 6 апреля.
Железные бабочки
Документальная лента режиссера Романа Любого, также известного по проектам "Тетрадь войны" и "Евромайдан. Черновой монтаж".
Мировая премьера картины прошла в конкурсе кинофестиваля "Санденс", а европейская - на Берлинском международном кинофестивале.
Лента исследует обстоятельства крушения самолета MH17, риторику российских пропагандистов вокруг этого события и реакцию мирового сообщества на преступление. Сюжет картины разворачивается благодаря сочетанию документальных кадров с современным театром и анимацией.
Продюсеры: Андрей Котляр, Владимир Тихий, Давид Лехмер, Изабель Бертолон и Трини Гетце.
Над фильмом работали кинообъединение Babylon'13 в копродукции с немецкими компаниями TRIMAFILM и RBB/ARTE при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по кино.
В украинских кинотеатрах фильм покажут в июле этого года.
Также ранее стало известно, что фильм Ирины Цилык "Я и Феликс" будет показан на Международном кинофестивале Movies that Matter в Гааге.
- 26 мая 2022 года в Каннах состоялась мировая премьера украинской ленты "Видение бабочки". Члены команды фильма устроили в Каннах акцию протеста, чтобы привлечь мир к войне в Украине.
- 17 июля 2022 года компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма "Железные бабочки" об уничтожении Россией пассажирского самолета рейса MH17 над ОРДО в 2014 году.
- Дебютная полнометражная лента Максима Наконечного "Видение бабочки" выйдет в украинских кинотеатрах 6 апреля.
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