Украинские фигуристы заняли 9-е место в первой части командного турнира Олимпиады-2022
Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду на командном турнире Олимпиады-2022
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сегодня десять стран соревновались в трех дисциплинах командного турнира – мужчины, танцы на льду и спортивная пара. В танцах Украину представили Александр Назаров и Максим Никитин. Они набрали 64.08 балла и заняли 9 место.
Также выступила спортивная пара – Артем Даренский и София Голиченко. Они тоже заняли 9 место с 53,65 баллами.
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Украина досрочно упустила шансы на выход в финал командного турнира по фигурному катанию. Иван Шмуратко не сумел выступить в соревнованиях среди мужчин из-за COVID-19.
В турнирной таблице командного турнира по фигурному катанию Украина – девятая и имеет 4 очка. На пятом месте идет Италия – 18 очков. Между нами разница в 14 баллов, которые не отыграть.
Вторая часть командного турнира состоится в воскресенье, 6 февраля, в 3:30 по киевскому времени.
Олимпиада-2022
Фигурное катание. Командные соревнования
Первая часть
4 февраля
1. США – 28 очков,
2. ОКР – 26,
3. Китай – 21,
4. Япония – 20,
5. Италия – 18,
6. Канада – 16,
7. Грузия – 15,
8. Чехия – 12,
9. Украина – 4,
10. Германия – 3
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