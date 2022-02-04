Украинские фигуристы заняли 9-е место в первой части командного турнира Олимпиады-2022

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сегодня десять стран соревновались в трех дисциплинах командного турнира – мужчины, танцы на льду и спортивная пара. В танцах Украину представили Александр Назаров и Максим Никитин. Они набрали 64.08 балла и заняли 9 место.



Также выступила спортивная пара – Артем Даренский и София Голиченко. Они тоже заняли 9 место с 53,65 баллами.

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Украина досрочно упустила шансы на выход в финал командного турнира по фигурному катанию. Иван Шмуратко не сумел выступить в соревнованиях среди мужчин из-за COVID-19.



В турнирной таблице командного турнира по фигурному катанию Украина – девятая и имеет 4 очка. На пятом месте идет Италия – 18 очков. Между нами разница в 14 баллов, которые не отыграть.



Вторая часть командного турнира состоится в воскресенье, 6 февраля, в 3:30 по киевскому времени.



Олимпиада-2022



Фигурное катание. Командные соревнования



Первая часть



4 февраля



1. США – 28 очков,

2. ОКР – 26,

3. Китай – 21,

4. Япония – 20,

5. Италия – 18,

6. Канада – 16,

7. Грузия – 15,

8. Чехия – 12,

9. Украина – 4,

10. Германия – 3